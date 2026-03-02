Il presidente del Pescara ha commentato le recenti critiche e il ruolo dei tifosi, sottolineando come Lorenzo Insigne abbia contribuito alla vittoria contro il Palermo. La squadra ha ottenuto una vittoria importante che riaccende le speranze di salvezza, grazie anche all'apporto del giocatore. La partita ha visto il Pescara rimontare da una situazione difficile, grazie al suo intervento decisivo.

Il Pescara è tornato a vincere e a sperare. Grazie a Lorenzo Insigne, valore aggiunto che ha ridato vitalità a un ambiente depresso con la rete che ha aperto alla rimonta da urlo sul Palermo. Centrare la salvezza resta difficile, ma non più del tutto impossibile. Le distanze restano ampie ma non.

Insigne al Pescara, il presidente Sebastiani: “Voleva solo due squadre. A Napoli è stato chiaro”Il clamoroso ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara dopo 14 anni è stata un'operazione condotta sotto traccia per un mese dal presidente Sebastiani,...

Napoli, botta e risposta tra ADL e Pardo: il presidente azzurro non le manda a direAi Gazzetta Sports Awards, nella Notte dei Campioni, non è mancata di certo la leggerezza, per così dire.

Le critiche, i tifosi, Insigne e la salvezza: il presidente Daniele Sebastiani non le manda a dire...Il Pescara è tornato a vincere e a sperare. Grazie a Lorenzo Insigne, valore aggiunto che ha ridato vitalità a un ambiente depresso con la rete che ha aperto alla rimonta da urlo sul Palermo. Centrare ...

Pescara, Sebastiani esalta Insigne: Fuori categoria. Vittoria meritata con il PalermoIl presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha commentato con soddisfazione il successo contro il Palermo, analizzando la prestazione della squadra.