Il Barcellona ha presentato un ulteriore ricorso contro l'Atletico Madrid, che ha risposto con una battuta sulla propria passione per l’erba appena tagliata. Nel frattempo, il presidente del club catalano ha annunciato di aver inoltrato un nuovo esposto all’Uefa, dopo quello già depositato in precedenza, per contestare le decisioni arbitrali dell’arbitro Turpin durante le partite recenti. La situazione si apre a nuovi sviluppi legali tra le due squadre.

I derby sono sempre particolari. E non parliamo necessariamente di stracittadine. Ci sono anche quelli europei, tra squadre della stessa nazione. È stato il caso nei quarti di Champions del doppio confronto tra Barcellona e Atletico Madrid, che ha visto i colchoneros eliminare i blaugrana grazie al 2-0 del Camp Nou, limitando i danni al ritorno (2-1 per il Barça il finale). Le polemiche erano iniziate all'andata con l'espulsione di Cubarsì che aveva lasciato i catalani in 10 ed era proseguito alla vigilia della sfida nella capitale, con il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, che dopo la ricognizione del terreno di gioco aveva fatto reclamo presso la Uefa per la lunghezza, ritenuta eccessiva, del manto erboso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barça, altro ricorso contro l'Atletico. Che intanto lo sfotte: "Adoriamo l'odore dell'erba appena tagliata al mattino"

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