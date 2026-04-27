Tennis serie c | Forza e Costanza fa due su due

Nel campionato di Serie C maschile di tennis, la squadra del Tennis Forza e Costanza 1911 ha ottenuto una seconda vittoria consecutiva. Dopo aver vinto in casa contro la Canottieri Eridanea, i bresciani hanno vinto anche nella trasferta contro il Villa Reale Tennis, con un punteggio di 4-2, nella seconda giornata del girone 3.