Tennis serie c | Forza e Costanza fa due su due

Da bresciatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie C maschile di tennis, la squadra del Tennis Forza e Costanza 1911 ha ottenuto una seconda vittoria consecutiva. Dopo aver vinto in casa contro la Canottieri Eridanea, i bresciani hanno vinto anche nella trasferta contro il Villa Reale Tennis, con un punteggio di 4-2, nella seconda giornata del girone 3.

Prosegue nel segno del successo la stagione di Serie C maschile del Tennis Forza e Costanza 1911: dopo l’esordio vincente in casa contro la Canottieri Eridanea, i bresciani si sono imposti anche nella prima trasferta, superando per 4-2 il Villa Reale Tennis nella seconda giornata del girone 3.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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