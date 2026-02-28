Maldini salta Lazio-Torino | i motivi dell' assenza e la lista dei convocati di Sarri

Maldini non parteciperà alla partita tra Lazio e Torino. La squadra biancoceleste si sta preparando per questa trasferta importante, mentre il tecnico ha annunciato i convocati per la sfida. La partita si svolge in un momento di assenze importanti e con questioni tattiche ancora da sistemare.