Maldini salta Lazio-Torino | i motivi dell' assenza e la lista dei convocati di Sarri
Maldini non parteciperà alla partita tra Lazio e Torino. La squadra biancoceleste si sta preparando per questa trasferta importante, mentre il tecnico ha annunciato i convocati per la sfida. La partita si svolge in un momento di assenze importanti e con questioni tattiche ancora da sistemare.
La Lazio si prepara a una trasferta contro il Torino decisiva per la classifica, in un contesto segnato da infortuni e da scenari tattici da definire. La squadra capitolina punta a mantenere l’equilibrio e a rispondere alle esigenze della sfida, consolidando la propria posizione in campionato. Nel centro sportivo di Formello, la assenza di Daniel Maldini è confermata: l’attaccante non figura nella lista dei convocati per la trasferta piemontese. Secondo le ultime indiscrezioni, il trequartista è alle prese con un fastidioso problema alla caviglia che lo costringe a rimanere ai box. La rosa biancoceleste deve fare i conti con una cornice di assenze che complica le scelte del mister. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
