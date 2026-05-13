In Sardegna, il calo del consenso nei confronti di una politica regionale si riflette in un aumento delle critiche e nella perdita di fiducia tra i cittadini. La percentuale di sostegno a un esponente della Giunta è scesa al 33 per cento, mentre alcuni esponenti politici segnalano un progressivo deterioramento della fiducia. La situazione si lega anche alle percezioni sulla gestione della sanità e alle strategie comunicative adottate dalla maggioranza regionale.

? Punti chiave Come può la sanità influenzare il crollo del consenso della Todde?. Perché la strategia comunicativa della Giunta non convince più i sardi?. Chi sono i responsabili delle tensioni che lacerano la maggioranza regionale?. Quali conseguenze avrà questo calo sulla stabilità della legislatura attuale?.? In Breve Consenso Todde al 33% contro il 65% di Fedriga e 58% di Fontana.. Mura critica caos sanitario e attriti interni alla maggioranza regionale.. Gradimento Todde simile a Marsilio in Abruzzo e Bardi in Basilicata.. Strategia comunicativa contro l'oltremare non ferma il calo di 4 punti.. Il consenso della presidente Alessandra Todde scende al 33% secondo l’ultimo sondaggio Swg, segnando un calo di 4 punti rispetto ai dati del 2025 e posizionando la governatrice sarda tra gli ultimi posti della classifica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, Todde scende al 33%: Mura: ‘La fiducia si erode

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