In Sardegna si parla ancora di un episodio che risale a qualche mese fa, quando una società di consulenza della Campania ha consegnato un premio a un professionista che lavora come consulente di comunicazione per il governatore della Regione. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e regionale, mantenendo vivo il dibattito sull’evento e le sue implicazioni.

C’è un caso esploso alcuni mesi fa in Sardegna che ancora fa parlare e riguarda un premio consegnato da una società di consulenza campana al consulente della comunicazione del governatore della Regione, Alessandra Todde. A far emergere la polemica è stato il sito indip.it lo scorso settembre, che ha ricostruito i diversi passaggi di una vicenda che ha sollevato più dubbi che altro. Tutto avrebbe avuto inizio ad aprile 2025, quando la giunta della Regione Sardegna, con la Legge di Stabilità, pare abbia assegnato senza alcuna selezione 200mila euro a una società di consulenza con sede in Campania. Si tratterebbe di un’attività non particolarmente attiva che, però, è riuscita a ottenere il finanziamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’asse Campania-Sardegna e il premio al consulente di Todde

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