Sardegna il Nikki Beach sbarca a Cala Petra Ruja | l’estate è qui
L’estate in Sardegna si apre con l’arrivo di un nuovo locale sulla spiaggia di Cala Petra Ruja, nota per la sua sabbia bianca e le acque cristalline. La spiaggia può essere raggiunta tramite un percorso pedonale e navette messe a disposizione. Il locale propone un menù ideato dallo chef Andrea Cirrone, con piatti di pesce e specialità locali. La struttura è stata inaugurata di recente, attirando visitatori e appassionati di relax e buona cucina.
? Punti chiave Come si raggiunge la spiaggia esclusiva di Cala Petra Ruja?. Cosa prevede il nuovo menù dello chef Andrea Cirrone?. Quali eventi uniranno lo stile italiano a quello californiano?. Come cambierà la vita notturna nel porto di Porto Cervo?.? In Breve Apertura TheNikki Beach Cocktail Club a Porto Cervo il 6 giugno.. Eventi tematici Italifornia il 4 luglio e Bastille in Costa il 14 luglio.. Programmazione Ferragosto con show cooking il 14 agosto e musica il 15 agosto.. Chef Andrea Cirrone gestisce il menù mediterraneo internazionale a Cala Petra Ruja.. Il 29 maggio il Nikki Beach Costa Smeralda aprirà i battenti nella baia di Cala Petra Ruja con l’evento Benvenuti a Casa, segnando l’inizio ufficiale della stagione estiva in Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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