Sardegna il Nikki Beach sbarca a Cala Petra Ruja | l’estate è qui

L’estate in Sardegna si apre con l’arrivo di un nuovo locale sulla spiaggia di Cala Petra Ruja, nota per la sua sabbia bianca e le acque cristalline. La spiaggia può essere raggiunta tramite un percorso pedonale e navette messe a disposizione. Il locale propone un menù ideato dallo chef Andrea Cirrone, con piatti di pesce e specialità locali. La struttura è stata inaugurata di recente, attirando visitatori e appassionati di relax e buona cucina.

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? Punti chiave Come si raggiunge la spiaggia esclusiva di Cala Petra Ruja?. Cosa prevede il nuovo menù dello chef Andrea Cirrone?. Quali eventi uniranno lo stile italiano a quello californiano?. Come cambierà la vita notturna nel porto di Porto Cervo?.? In Breve Apertura TheNikki Beach Cocktail Club a Porto Cervo il 6 giugno.. Eventi tematici Italifornia il 4 luglio e Bastille in Costa il 14 luglio.. Programmazione Ferragosto con show cooking il 14 agosto e musica il 15 agosto.. Chef Andrea Cirrone gestisce il menù mediterraneo internazionale a Cala Petra Ruja.. Il 29 maggio il Nikki Beach Costa Smeralda aprirà i battenti nella baia di Cala Petra Ruja con l’evento Benvenuti a Casa, segnando l’inizio ufficiale della stagione estiva in Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monte Carlo riaccende l’estate: riapre Nikki Beach sul rooftop più iconico del PrincipatoNikki Beach Monte Carlo riapre il 2 aprile 2026 sul rooftop del Fairmont: nuova stagione tra design rinnovato, eventi esclusivi, DJ set e gastronomia... WWE: Nikki Cross e il ritorno alle origini, Nikki Storm è di nuovo realtàDopo il suo licenziamento dalla WWE, sono emerse nuove richieste di registrazione di marchi legate all’ex ring name di Nikki Cross, e tutto lascia... Si parla di: Nikki Beach Costa Smeralda riapre e presenta il nuovo Cocktail Club a Porto Cervo; Conto alla rovescia per l’apertura del Nikki Beach in Costa Smeralda.