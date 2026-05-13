Sardegna | il cambiamento soffia nel vento di Nord Ovest
In Sardegna, un'onda di cambiamento si fa sentire nel settore turistico e culturale, con nuovi progetti e iniziative che puntano a valorizzare aspetti meno conosciuti dell'isola. Nonostante la sua lunga storia, molte aree vengono ancora associate principalmente alla stagione estiva e alle località più rinomate. Recenti interventi e investimenti stanno cercando di ampliare l'offerta, coinvolgendo diverse zone e settori dell'isola.
C'è un messaggio potente che arriva da un'isola spesso percepita troppo superficialmente. Nonostante la sua profonda storia millenaria, la Sardegna viene infatti spesso vissuta solo all'interno dei confini imposti dalla narrazione estiva di alcune delle sue zone più ricercate. Ed è per questo.🔗 Leggi su Today.it
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