Islamabad, 26 feb. (AdnkronosAfp) - Una serie di attacchi da parte di gruppi armati nel Pakistan nordoccidentale ha causato la morte di 19 persone, tra agenti di polizia e civili, negli ultimi due giorni. Lo ha riferito un funzionario di polizia, precisando che "nelle ultime 48 ore, 15 membri delle forze di polizia e 4 civili sono stati uccisi in attacchi terroristici in diverse zone della provincia di Khyber Pakhtunkhwa". Il funzionario ha aggiunto che a Peshawar due agenti di polizia sono stati rapiti. Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Prima parte Episodio 3 . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pakistan: 19 morti in attacchi di gruppi armati nel nord ovest

