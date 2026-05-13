L'Atalanta si sta preparando a cambiare volto, puntando su giovani talenti e innesti già pronti a inserirsi nella rosa. Sul mercato sono state fatte plusvalenze significative, mentre sul campo la squadra ottiene risultati di alto livello. La società ha deciso di adottare un modello che combina valorizzazione dei giovani e investimenti mirati, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività. La squadra si appresta a una nuova fase, pronta a sfruttare le opportunità che si presenteranno.

Plusvalenze sul mercato e risultati di alto livello sul campo. L’Atalanta che si prepara a voltare pagina a livello dirigenziale, con il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di ds al posto di Tony D’Amico, punta a dare continuità a una strategia societaria risultata vincente, da un punto di vista finanziario e sportivo, negli ultimi sedici anni di gestione della famiglia Percassi. Partiti nel 2010 con una Dea appena retrocessa in B, costruendo dal settore giovanile le basi per il nuovo corso proiettato all’Europa e all’alta classifica, compiendo però il salto di qualità dal 2014 con l’arrivo di Giovanni Sartori. Il “mago“ del...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarà un’Atalanta modello Giuntoli. Giovani talenti e innesti già pronti

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