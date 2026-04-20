Juventus | giovani talenti pronti per il grande salto
La Juventus si prepara a qualificarsi in Champions League e a rafforzare la rosa con nuovi acquisti. Nel frattempo, la società continua a investire sui giovani talenti del settore giovanile, mantenendo alta l’attenzione sulla crescita interna. La strategia punta a integrare i giovani promossi con i rinforzi esterni, mirando a costruire una squadra competitiva per il futuro.
Mentre la Juventus si avvicina alla qualificazione in Champions League e inizia a pianificare una campagna acquisti ambiziosa, la dirigenza bianconera non dimentica il vivaio. L’estate 2026 porterà infatti tre promettenti “stelline” del settore giovanile direttamente nel ritiro della prima squadra, dove avranno la possibilità di allenarsi quotidianamente con i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus U20 2-0 Inter | Primavera 1 | Matchday 20
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