Pasquetta al Tennis Club Villa Reale di via Boccaccio con il Monza Open, torneo ATP Challenger 125 che si svolge fino a domenica. L’evento ha registrato il tutto esaurito, attirando appassionati di tennis e campioni del circuito internazionale. La manifestazione offre cinque giorni di competizioni di alto livello, portando sul campo giocatori di rilievo e un pubblico numeroso. La giornata è trascorsa tra partite, entusiasmo e un’atmosfera vivace.

Pasquetta si festeggia al Tennis Club Villa Reale di via Boccaccio, dove fino a domenica è in programma il Monza Open, prestigioso torneo ATP Challenger 125. Fino a venerdì l’accesso è completamente libero e gratuito per tutta la giornata. Perciò, complice il clima da primavera avanzata, ieri la kermesse ha attirato tantissimi appassionati e curiosi. I Challenger sono tornei del calendario Atp sparsi in tutto il mondo e validi per il ranking mondiale. Per le manifestazioni di categoria 125 come il Monza Open, il montepremi complessivo è di 203.900 euro. Sono 32 i giocatori al via del tabellone principale. In programma anche un tabellone di doppio con 16 coppie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spettacolo dell’Atp Monza Open. Una Pasquetta con i campioni. Tutto esaurito per il grande tennis

Il grande tennis sbarca a Monza: il programma (e le novità) dell'Atkinsons Monza Open 2026Presentata la grande manifestazione sportiva che verrà trasmessa anche in diretta tv: partite, incontri e poi il grande Fan Village Monza al centro...

Temi più discussi: Atkinsons Monza Open 2026; Lo spettacolo dell’Atp Monza Open. Una Pasquetta con i campioni. Tutto esaurito per il grande tennis; Pernigotti è food partner dell’ATP Monza Open 2026; Monza Open: trionfo azzurro e spettacolo dentro e fuori dal campo.

Atkinsons Monza Open 26 , scatta lo spettacolo: Pasqua tra tennis e grande attesaIl conto alla rovescia è agli sgoccioli: tutto è pronto per l’Atkinsons Monza Open 26, che si prepara a vivere una domenica di Pasqua all’insegna del grande tennis e dell’intrattenimento. In attesa de ... spaziotennis.com

Atkinsons Monza Open 26, dominio azzurro nelle quali: Pasqua di successi e spettacoloIl tennis italiano continua a cavalcare il suo momento d’oro e lo dimostra anche la giornata inaugurale dell’Atkinsons Monza Open 26. Nel torneo ATP Challenger 125 del Villa Reale Tennis, gli azzurri ... spaziotennis.com

(Agen Food) - Monza, 03 apr. - Pernigotti SpA è Food Partner dell'Atkinsons Monza Open 2026, il prestigioso torneo maschile di tennis della categoria ATP Challenger 125, in programma dal 5 al 12 aprile presso il complesso sportivo Villa Reale Tennis nel pa - facebook.com facebook