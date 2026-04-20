Metromare trasformato in discoteca | tutto esaurito a bordo tra musica e spettacolo
Domenica 19 aprile, il convoglio del Metromare sulla tratta Riccione-Rimini ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha combinato trasporto pubblico e intrattenimento, offrendo ai partecipanti un’esperienza che ha unito musica e spettacolo a bordo del mezzo. La manifestazione ha attirato un numero elevato di persone, creando un’occasione diversa dal solito per utilizzare il servizio di trasporto locale.
Tutto esaurito domenica, 19 aprile, sul convoglio del Metromare lungo la tratta Riccione-Rimini per un’esperienza unica e coinvolgente che ha unito mobilità e intrattenimento. Il Metromare si è trasformato per l’occasione in uno spazio esperienziale in movimento grazie all’iniziativa “Moliendo On.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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