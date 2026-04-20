Metromare trasformato in discoteca | tutto esaurito a bordo tra musica e spettacolo

Domenica 19 aprile, il convoglio del Metromare sulla tratta Riccione-Rimini ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha combinato trasporto pubblico e intrattenimento, offrendo ai partecipanti un’esperienza che ha unito musica e spettacolo a bordo del mezzo. La manifestazione ha attirato un numero elevato di persone, creando un’occasione diversa dal solito per utilizzare il servizio di trasporto locale.