Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino Badhan condannato all’ergastolo

A Costa Volpino, è stata emessa una condanna all’ergastolo per l’uomo accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe. La decisione è stata presa dopo tre ore di Camera di consiglio, al termine di un processo durato diversi mesi. La vittima, una giovane donna, è stata trovata morta nella sua abitazione. La sentenza è stata comunicata oggi dalle autorità giudiziarie durante una cerimonia ufficiale.

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