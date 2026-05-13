Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino Badhan condannato all’ergastolo
A Costa Volpino, è stata emessa una condanna all’ergastolo per l’uomo accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe. La decisione è stata presa dopo tre ore di Camera di consiglio, al termine di un processo durato diversi mesi. La vittima, una giovane donna, è stata trovata morta nella sua abitazione. La sentenza è stata comunicata oggi dalle autorità giudiziarie durante una cerimonia ufficiale.
Bergamo, 13 maggio 2026 – Dopo tre ore di Camera di consiglio, è arrivata la sentenza: ergastolo, come richiesto dal pubblico ministero Raffaella Latorraca, nei confronti di Jashan Deep Badhan, 20 anni, accusato di avere ucciso Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni (di lì a poco avrebbe compiuto i 19 anni), nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. Si tratta della decisione della Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo, al termine del processo in primo grado. La richiesta della pm. Più volte, nella sua requisitoria la pm Raffaella Latorraca aveva citato sostantivi come crudeltà, brutalità, ferocia, scena cruenta, massacro, pozza di sangue.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Omicidio Centelleghe, la lettura della sentenza: ergastolo per Jashandeep Badhan
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