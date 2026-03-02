Higuain ha dovuto aspettare Napoli per essere ricordato come un bomber ma al Real salvò la panchina di Pellegrini

Questa sera il Real Madrid sfiderà il Getafe in una partita importante. In passato, l’ex attaccante Gonzalo Higuain ha giocato un ruolo chiave in un incontro tra queste due squadre, contribuendo a salvare la panchina dell’allenatore Pellegrini. Higuain, che ha avuto una carriera tra Napoli e Real Madrid, è ricordato anche per aver salvato la squadra blanca in quella occasione.

In occasione di Real Madrid-Getafe, Marca ricorda di quando, proprio in quest'incontro, l'ex attaccante, con una doppietta, fece rinascere i blancos da un momento buio. Alterphotos Madrid (Spagna) 13052012 - Liga Real Madrid-Mallorca foto AlterphotosImage Sport nella foto: esultanza gol Gonzalo Higuain Questa sera il Real Madrid giocherà contro il Getafe e fu proprio in un incontro tra queste due squadre che l’ex attaccante Gonzalo Higuain salvò la panchina dei blancos di Manuel Pellegrini. Molta gente ricorda che il passaggio di Gonzalo Higuain al Real Madrid fu segnato da frustrazioni e notti nere. Ce ne furono, ma il nome dell’attaccante argentino compare nella lista dei migliori marcatori della storia del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Higuain fa “pace” con il Napoli: ecco cosa ha fattoNegli ultimi tempi si è tornato a parlare di Gonzalo Higuain, uno degli attaccanti più forti passati per il Napoli negli ultimi anni.