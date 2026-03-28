Mattia Liberali, ex calciatore del Milan, ha commentato la sua esperienza con il Catanzaro, descrivendo il suo rapporto con la squadra calabrese. Ha anche parlato di un altro periodo della sua carriera, specificando dettagli relativi alla sua esperienza in un altro club. Le sue dichiarazioni si concentrano su momenti e sensazioni legate alle sue esperienze sportive.

Mattia Liberali, ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa nella sede della LND in Calabria in occasione degli impegni dell'Italia under19. L'ex rossonero ha voluto parlare del Catanzaro e del club rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul Catanzaro: «Con Catanzaro è stato amore a prima vista. L’anno scorso dopo aver giocato qui a Catanzaro ho detto che mi sarebbe piaciuto venire a giocare qui ed è successo. Mi sono trovato bene fin dall’inizio con tifosi, staff, compagni. Anche ieri ho sentito il boato dei tifosi, un’emozione indescrivibile. Speriamo ovviamente di arrivare alla fase finale: il sogno è fare il bis Europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Liberali: “Catanzaro amore a prima vista. Milan? E’ stato incredibile”

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