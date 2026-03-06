Una gerbera per le donne in corsia | il gesto dello Ior negli ospedali riminesi

Durante il fine settimana, i volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo hanno distribuito gerbere alle donne in corsia negli ospedali e negli Hospice della provincia di Rimini. L’iniziativa, che si ripete ormai da anni, mira a portare un segno di attenzione e solidarietà alle pazienti che si trovano in cura. Il gesto è stato realizzato in più strutture del territorio, coinvolgendo numerosi volontari.

Volontari negli ospedali e negli hospice per omaggiare pazienti e operatrici sanitarie nel fine settimana dedicato alla Giornata internazionale della donna Come ormai da tradizione l’Istituto Oncologico Romagnolo ha voluto conferire al fine settimana in cui si celebrano nel mondo le donne un significato ancor più profondo: così si è presentato con i suoi volontari praticamente in tutti gli ospedali e negli Hospice del territorio per un gesto se vogliamo piccolo, ma di grande valore simbolico. Le donne presenti in corsia sono state omaggiate di un fiore, più precisamente una gerbera: sia che si fossero recate presso la struttura da pazienti, per curarsi o sottoporsi a visite di controllo, sia che fossero operatrici sanitarie, dottoresse, ricercatrici e infermiere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

