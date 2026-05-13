Santarcangelo inaugura la Piazza della Salute | incontro aperto alla comunità

A Santarcangelo di Romagna si è tenuta l'inaugurazione della “Piazza della Salute”, un evento aperto alla comunità. Contestualmente, si è concluso e allo stesso tempo riavviato il percorso del Laboratorio diffuso di pratiche gentili, organizzato dalla Casa della Comunità locale. L'iniziativa ha coinvolto i cittadini in un incontro pubblico, senza la presenza di rappresentanti istituzionali o figure di rilievo.

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