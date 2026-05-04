Rosario Valanidi in festa per la riconsegna della piazza alla comunità

Domenica mattina, la comunità di Rosario Valanidi si è riunita per la riconsegna ufficiale della piazza rinnovata. Sono stati completati i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana, che hanno portato all’installazione di nuove giostrine, panchine, percorsi pedonali e aree dedicate. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla conclusione dell’intervento di restyling dello spazio pubblico.