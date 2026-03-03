Alla Casa della Comunità di Santarcangelo nuovo incontro del ‘Laboratorio diffuso di pratiche gentili’

A Santarcangelo di Romagna si svolge un nuovo incontro del ‘Laboratorio diffuso di pratiche gentili’ alla Casa della Comunità di via Pedrignone 3. L’appuntamento è previsto per giovedì 5 marzo, dalle 16 alle 18, e ha il titolo “La gentilezza che protegge”. L’evento fa parte di un percorso partecipativo che coinvolge i cittadini e si svolge nel contesto del progetto.

Prosegue a Santarcangelo di Romagna il Laboratorio diffuso di pratiche gentili. È in programma giovedì 5 marzo, dalle ore 16 alle 18, alla Casa della Comunità (via Pedrignone 3, ingresso Ospedale), un nuovo incontro del percorso partecipativo, dal titolo "La gentilezza che protegge".