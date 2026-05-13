Sant’Agata de’ Goti Valentino | Programmazione e servizi per una città moderna e sostenibile
A Sant’Agata de’ Goti, il sindaco ha annunciato piani per migliorare la città attraverso interventi sulla rete idrica, le infrastrutture e lo sviluppo territoriale. Durante una conferenza, ha sottolineato la necessità di azioni concrete per rendere il centro urbano più moderno e sostenibile. Sono stati presentati alcuni progetti in fase di avvio, con l’obiettivo di aggiornare i servizi e rafforzare le strutture esistenti.
Europa, P.Paganini (Competere.eu): serve il coraggio degli Stati Uniti d’Europa Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi Prosegue con una partecipazione popolare sempre più ampia ed entusiasta la campagna elettorale della lista “Radici e Futuro” con il candidato sindaco Carmine Valentino, impegnato insieme ai candidati al Consiglio comunale in una fitta serie di incontri nelle contrade, nelle frazioni e nel centro di Sant’Agata de’ Goti. Ad ogni appuntamento si registra una presenza numerosa di cittadini, attenta e partecipe: un segnale chiaro della fiducia crescente verso un progetto politico credibile, competente e profondamente radicato nel territorio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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