Sant’Agata de’ Goti Valentino | Programmazione e servizi per una città moderna e sostenibile

A Sant’Agata de’ Goti, il sindaco ha annunciato piani per migliorare la città attraverso interventi sulla rete idrica, le infrastrutture e lo sviluppo territoriale. Durante una conferenza, ha sottolineato la necessità di azioni concrete per rendere il centro urbano più moderno e sostenibile. Sono stati presentati alcuni progetti in fase di avvio, con l’obiettivo di aggiornare i servizi e rafforzare le strutture esistenti.

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