Il Flash Mob poetico della Cesalpino per la Giornata Mondiale della Poesia

Arezzo il 16 marzo 2026 ha visto un flash mob poetico organizzato presso la scuola Cesalpino in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Oltre cento studenti hanno partecipato alla lettura collettiva di versi scelti, creando un momento di condivisione pubblica. L’evento ha coinvolto insegnanti e membri della comunità locale, che si sono riuniti nel cortile dell’istituto per ascoltare e recitare poesie.

Arezzo, 16 marzo 2026 – In occasione della Giornata Mondiale della Poesia che quest’anno si festeggerà il 21 marzo, primo giorno di primavera, venerdì 20 marzo gli alunni delle classi 4A e 4B della scuola primaria Pio Borri e gli studenti delle classi 1E, 1F e 3F della scuola secondaria daranno vita a un flash mob poetico attraverso il centro storico di Arezzo dalle ore 10 alle ore 12, in un percorso di parole, emozioni e piccoli doni letterari. La passeggiata poetica partirà dalla scuola media Cesalpino e attraverso via Porta Buia, via Garibaldi, Corso Italia, via Crispi e via Petrarca, i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti, diventeranno veri e propri messaggeri di poesia, donando ai passanti brevi testi poetici come gesto di gentilezza e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Flash Mob poetico della Cesalpino per la Giornata Mondiale della Poesia Articoli correlati Arriva il Flash Mob poetico dei ragazzi della CesalpinoArezzo, 24 febbraio 2026 – Chi non ricorda Lucy, la bambina scorbutica, ipercritica e lamentosa che spesso si rivolge all'amico Charlie Brown con... "Unisciti a noi per fare rumore": un flash mob per la Giornata della DonnaOrganizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Oria, si terrà domenica 8 marzo presso Parco Montalbano. Tutto quello che riguarda Il Flash Mob poetico della Cesalpino... Arriva il Flash Mob poetico dei ragazzi della CesalpinoArezzo, 24 febbraio 2026 – Chi non ricorda Lucy, la bambina scorbutica, ipercritica e lamentosa che spesso si rivolge all'amico Charlie Brown con tono sprezzante utilizzando il sarcasmo? Lucy van Pelt ... lanazione.it 'Luci sulla Palestina', il 2 ottobre flash mob in 100 ospedaliGiovedì 2 ottobre dalle ore 21.00 la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo ... ansa.it