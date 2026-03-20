Mariglianella ingerisce ovuli di cocaina durante il controllo | arrestato 37enne

Durante un controllo in via XI Settembre a Mariglianella, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver ingerito ovuli di cocaina. I Carabinieri hanno notato un comportamento sospetto e hanno fermato il veicolo, scoprendo droga e un tentativo di fuga. L’uomo ha opposto resistenza al momento dell’arresto e, nel corso delle operazioni, ha ingerito gli ovuli.

Blitz dei Carabinieri in via XI Settembre: fuga, resistenza e droga pronta per lo spaccio. Il controllo in via XI Settembre. A Mariglianella, una pattuglia dei Carabinieri stava controllando le strade della città quando, in via XI Settembre, ha notato un parcheggio semivuoto nei pressi di un distributore di carburanti. Due auto erano ferme una accanto all’altra e in una di queste la luce interna era accesa. Avvicinandosi, i militari hanno visto una mano allungarsi da uno dei veicoli: nel pugno c’era qualcosa. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. La fuga e la resistenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mariglianella, ingerisce ovuli di cocaina durante il controllo: arrestato 37enne Articoli correlati Mariglianella, ingerisce cocaina: arrestato 37enneMARIGLIANELLA (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – Arrestato un 37enne a Mariglianella per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico... Leggi anche: Fugge durante un controllo, inseguimento dei carabinieri: arrestato con 35 grammi di cocaina Altri aggiornamenti su Mariglianella ingerisce ovuli di... Ingerisce 120 ovuli, oltre un chilo di eroina nello stomaco: donna arrestata in aeroportoMaxi sequestro di droga all’aeroporto di Orio al Serio. Una donna di 46 anni, di origine nigeriana e residente in Italia dal 2013, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa con 120 ovuli di eroina ... ecodibergamo.it Donna ingerisce nove ovuli di crack per evitare l'arrestoPer evitare l'arresto ha ingerito nove ovuli di crack. E' accaduto a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato una 57enne. Nel corso di un blitz i militari hanno ... ansa.it