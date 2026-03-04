Sciame sismico in atto tra Ragalna e Santa Maria di Licodia

Un sciame sismico sta interessando le aree tra Ragalna e Santa Maria di Licodia, secondo quanto comunicato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania. La sequenza di eventi sismici, che coinvolge più scosse, si sta verificando in questa regione. Attualmente, non ci sono altre informazioni ufficiali sulle caratteristiche o sull’eventuale impatto di questa serie di terremoti.

Non solo un terremoto, ma una lunga serie di eventi. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania rende noto che è in atto uno sciame sismico tra Ragalna e Santa Maria di Licodia. Di seguito i dati tecnici appena diffusi e relativi a 15 diverse scosse. La sequenza ha avuto inizio alle ore 07:05:10 con l’evento di maggiore energia, con magnitudo 4.5, localizzato a 2,9 km a nord-ovest di Ragalna, alla profondità di 3,8 km. Alle ore 07:07:58 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 a 0,3 km a nord-est del centro abitato, con ipocentro a 2,4 km. Alle ore 07:11:53 si è verificato un evento di magnitudo 1.2 a 1,7 km a sud-est di Ragalna, alla profondità di 0,7 km. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

