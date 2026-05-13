A Sanremo sono stati introdotti nuovi costi per i parcheggi, con un sistema digitale che ha generato proteste tra residenti e turisti. Il cambiamento riguarda principalmente le modalità di pagamento e l'obbligo di utilizzo dello SPID, che ha creato divisioni tra chi vive in città e chi la visita. La novità ha suscitato reazioni contrastanti e sollevato interrogativi sulla gestione del servizio di sosta.

? Punti chiave Come cambierà la sosta per chi lavora a Sanremo?. Perché l'obbligo dello SPID divide i residenti dai turisti?. Quali sono le differenze tra il sistema di Sanremo e i comuni vicini?. Chi dovrà affrontare i nuovi costi della sosta digitale?.? In Breve Tariffe fissate a 1,80 euro per residenti e 2,10 euro per non residenti.. Obbligo registrazione portale Brav tramite Spid o Carta d'identità elettronica.. Critiche di Monica Rodà e Marco Damiano sulla scarsa accessibilità digitale.. Comuni limitrofi usano associazione targa automatica senza procedure digitali complesse.. L’amministrazione di Sanremo ha stabilito che dal prossimo 8 giugno entrerà in vigore il nuovo piano tariffario per le zone blu e i parcheggi pubblici in struttura, con tariffe differenziate tra residenti e non.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, nuovi costi per i parcheggi: polemica per il sistema digitale

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