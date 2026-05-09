Servizi mediocri a costi d’oro | l’Antitrust striglia il Comune su rifiuti bus e parcheggi

Da baritoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una comunicazione al Comune di Bari riguardo ai servizi pubblici locali. Nella nota si segnalano diverse criticità nella gestione dei rifiuti, del trasporto pubblico e dei parcheggi. L’ente è stato invitato a rispondere alle contestazioni riguardanti la qualità e i costi di tali servizi. La questione riguarda la percezione di un livello di efficienza insufficiente rispetto alle tariffe applicate.

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha notificato al Comune di Bari una segnalazione sui servizi pubblici locali, evidenziando una serie di “gravi criticità” nella gestione di igiene urbana, trasporto pubblico e sosta. La comunicazione, inviata nei primi giorni di aprile, riguarda.🔗 Leggi su Baritoday.it

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