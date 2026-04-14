Calabria polemica sul Garante | rischio nuovi costi da 50.000 euro

A Catanzaro, si sono accese discussioni sulla gestione delle risorse pubbliche riguardanti il Garante. Il consigliere Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, ha richiesto il ritiro di una proposta di legge, citando possibili costi aggiuntivi di circa 50.000 euro. La polemica riguarda le implicazioni finanziarie di questa proposta e le modalità di gestione delle risorse pubbliche nella regione.

A Catanzaro, la tensione politica attorno alla gestione delle risorse pubbliche si è accesa con le dichiarazioni del consigliere Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, che ha chiesto il ritiro della proposta di legge n. 64. Il provvedimento, presentato da Orlandino Greco, punta a istituire un Garante regionale dedicato al sovraindebitamento, una figura che secondo l’opposizione rischierebbe di trasformarsi in un ulteriore costo per i cittadini calabresi senza offrire reali benefici, sovrapponendosi a funzioni già svolte da altri enti. Al centro della polemica sollevata da Bruno emerge un forte contrasto tra la necessità di dare risposte concrete alle difficoltà finanziarie della popolazione e la creazione di nuovi ruoli istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, polemica sul Garante: rischio nuovi costi da 50.000 euro Leggi anche: Svizzera: Cauzione da 200.000€, anonimato del garante a rischio. Fuga Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50: idraulico indagato per truffa, sequestrati 200mila euroUn idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni.