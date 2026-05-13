Sanremo cerca nuove voci | audizioni per i palchi estivi in Liguria

A Sanremo sono in corso audizioni per individuare nuovi talenti da portare sui palchi estivi in Liguria. I candidati devono preparare brani storici, scelti tra le canzoni più rappresentative del passato musicale. Le audizioni sono affidate a una commissione composta da professionisti del settore musicale, incaricati di valutare le voci dei partecipanti. La selezione mira a individuare artisti pronti a esibirsi in eventi estivi della zona.

? Domande chiave Quali brani storici dovranno preparare i candidati per superare la selezione?. Chi sono gli esperti che valuteranno le voci durante le audizioni?. Come funziona il sistema di premiazione per chi non vince subito?. Dove si esibiranno i talenti selezionati durante la stagione estiva?.? In Breve Audizioni in SalsaMenteria il 29 maggio, 7 giugno, 14 e 28 giugno.. Team di talent scout guidato da Alex Penna, Salvatore Stella e altri esperti.. Esibizioni finali a piazza San Siro l'8 e 21 luglio e Pian di Nave il 31 agosto.. Il 50% dei performer di piazza San Siro esibirà nuovamente a Pian di Nave.. Le audizioni per il nuovo format canoro nazionale inizieranno in Liguria venerdì 29 maggio presso la SalsaMenteria di Sanremo, con l’obiettivo di selezionare voci emergenti per le grandi platee estive della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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