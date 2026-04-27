Piccoli talenti a Savona | il Casting Tour cerca le nuove voci

Il 9 maggio, presso il centro commerciale Il Gabbiano a Savona, si svolgerà il Casting Tour dello Zecchino d'Oro. L’evento è rivolto ai giovani talenti che desiderano partecipare come voci del famoso programma musicale. Durante la giornata, i bambini e i ragazzi avranno l’opportunità di esibirsi davanti ai giudici e di essere selezionati per le prossime fasi del concorso.

? Cosa sapere Il Casting Tour dello Zecchino d'Oro arriva al centro commerciale Il Gabbiano di Savona il 9 maggio.. I bambini selezionati tra i 3 e i 10 anni accederanno alle audizioni dell'Antoniano nel 2026.. Sabato 9 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il centro commerciale Il Gabbiano di Savona ospiterà una tappa fondamentale del Casting Tour dello Zecchino d’Oro 2026, aprendo le porte ai futuri piccoli solisti. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Wobinda Produzioni, si rivolge a un pubblico di bambini compresi tra i 3 e i 10 anni che desiderano mettersi alla prova con la musica. L’obiettivo della giornata è permettere ai più piccoli di vivere l’emozione di esibirsi dal vivo, scegliendo tra i celebri brani che hanno segnato la storia di questo storico evento canoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli talenti a Savona: il Casting Tour cerca le nuove voci Notizie correlate Andora chiama i talenti: il concorso che lancia le nuove vociIl sabato 25 aprile 2026, alle ore 21:00, il locale Brothers GJ di Andora ospiterà una tappa fondamentale del concorso regionale Vocinuove. Sanremo 2026: 30 Big e nuove voci, Conti sfida talenti e hitIl Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.