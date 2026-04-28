Notte della Taranta | cerca nuove voci per l’Orchestra Popolare

La Fondazione Notte della Taranta ha aperto le selezioni per giovani cantanti tra i 18 e i 35 anni che vogliono entrare a far parte dell’Orchestra Popolare. La ricerca si svolge a Melpignano, con l’obiettivo di individuare nuove voci da integrare nel progetto musicale. I candidati interessati devono presentare la loro candidatura seguendo le modalità stabilite dall’organizzazione. La selezione si svolgerà nelle prossime settimane.

? Cosa sapere La Fondazione Notte della Taranta seleziona nuovi interpreti vocali tra 18 e 35 anni a Melpignano.. Le audizioni del 9 maggio mirano a rinnovare il repertorio dell'Orchestra Popolare salentina.. La Fondazione della Notte della Taranta ha aperto le selezioni per nuovi interpreti vocali tra i 18 e i 35 anni, con audizioni fissate a Melpignano per il 9 maggio 2026. Il bando mira a ricostituire un elenco di voci idonee da inserire nell’Orchestra Popolare, permettendo alla Fondazione di attingere a nuovi talenti in base alle necessità dei futuri progetti artistici. I candidati devono possedere almeno sei mesi di esperienza documentabile in ambiti affini alle attività dell’orchestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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