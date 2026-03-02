Sanremo 2027 | il manager dei Måneskin affiancherà De Martino Ecco chi è

Il manager della band Måneskin, noto anche come giurato ai Grammy, si unirà a Stefano De Martino come co-conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo. La sua presenza al fianco del conduttore porterà un nuovo volto alla conduzione, mentre il suo ruolo sarà quello di affiancarlo nelle attività di gestione e presentazione dell’evento. La decisione è stata ufficializzata nei giorni scorsi dall’organizzazione del festival.

Il manager dei Måneskin e giurato dei Grammy sbarca all’Ariston per rivoluzionare il suono del Festival accanto al nuovo conduttore. Il manager dei Måneskin e giurato dei Grammy sbarca all’Ariston per rivoluzionare il suono del Festival accanto al nuovo conduttore De Martino Il puzzle del prossimo Festival di Sanremo 2027 inizia a comporsi con un tassello di altissimo profilo tecnico. Fabrizio Ferraguzzo, l’uomo che ha trasformato i Måneskin in un fenomeno planetario, assumerà il ruolo di direttore musicale. La notizia segna una svolta strategica per la gestione di Stefano De Martino, chiamato a raccogliere l’eredità di Carlo Conti dopo la chiusura del ciclo 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it

