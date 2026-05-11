I Maneskin torneranno insieme a Sanremo 2027, a tre anni dalla loro ultima apparizione pubblica. La band italiana ha annunciato la reunion, dopo aver deciso di prendersi una pausa dalla scena musicale. La partecipazione al festival rappresenta il primo concerto del gruppo dopo il periodo di inattività. I membri sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche negli ultimi mesi, alimentando le aspettative del pubblico.

I Maneskin sono pronti alla reunion, che avverrà a tre anni di distanza dalla sorprendente pausa dalle scene della band italiana. Dove? Sul palco del Teatro Ariston, al Festival di Sanremo 2027 targato Stefano De Martino. Ad annunciarlo è Fiorello a La Pennicanza, raccontando dell’incontro a Roma, in occasione degli Internazionali d’Italia, con Ethan Torchio e Thomas Raggi, rispettivamente batterista e chitarrista del gruppo: Ho detto ai ragazzi: ‘Ma è vero che vi rimettete insieme? Corrisponde a verità questa notizia?’. E loro mi dicono: ‘Sì, è vero’. I Maneskin sono dunque pronti a tornare e lo faranno nel luogo che li ha consacrati nel 2021, aprendo al loro successo divenuto poi mondiale: La reunion verrà fatta a Sanremo 2027 anticipa Fiorello.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Reunion dei Maneskin a Sanremo 2027

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Laura Pausini sui Maneskin a Sanremo

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