La rinascita del Santa Verdiana | Altri 13 milioni di euro di fondi e in estate i primi 20 posti letto

Il Santa Verdiana sta per ricevere altri 13 milioni di euro di finanziamenti pubblici, con l’obiettivo di avviare nella stagione estiva i primi 20 posti letto. La struttura, che rappresenta un punto di riferimento nel settore sanitario locale, sta attraversando un percorso di ristrutturazione deciso con il supporto dell’Asl e della Regione Toscana. La ripresa del centro ospedaliero coinvolge direttamente le istituzioni e le risorse pubbliche dedicate.

VALDELSA "Il Santa Verdiana è una ferita che abbiamo deciso di ricucire, grazie, soprattutto, alla collaborazione dell’Asl Toscana centro e della Regione Toscana. Tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio avremo finalmente l’apertura di una prima parte di questo cantiere, che è l’ospedale di comunità, con le cure intermedie". Lo ha annunciato la sindaca sindaca di Castelfiorentino e presidente della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa, Francesca Giannì, in occasione della vita dell’assessora regionale alla Salute, Monia Monni, ai presidi ospedalieri del territorio. "Grazie alle risorse finanziate con fondi Pnrr – prosegue Giannì – andremo ad aprire 20 fondamentali posti letto che saranno al servizio non soltanto di Castelfiorentino ma di tutta l’area.🔗 Leggi su Lanazione.it

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