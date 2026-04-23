Sanità la polemica | Una zecca scambiata per un neo dalla guardia medica di Parma

Una nuova polemica riguarda il settore sanitario in Italia. Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha segnalato che, presso la guardia medica di Parma, una zecca sarebbe stata scambiata per un neo. La denuncia è stata resa nota pubblicamente e riguarda un episodio specifico verificatosi recentemente. La vicenda ha suscitato reazioni all’interno del mondo politico locale, portando attenzione sulle procedure adottate in ambito sanitario.

Sanità e polemiche. La nuova denuncia arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi. “Storie di ordinaria sanità parmigiana: una signora scopre di avere una zecca attaccata alla pancia, presumibilmente presa durante una escursione in un bosco. Si reca alla Guardia Medica.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Sanità territoriale: a Carmiano nuovi presidi per medici di famiglia e guardia medicaCARMIANO - Si è svolto ieri presso l'atrio antico del Comune di Carmiano, in piazza Assunta, l’incontro pubblico dal titolo “Promozione della... Sanità, a Passignano manca la guardia medica notturna. Il tema al centro del dibattito politicoA Passignano sul Trasimeno manca la guardia medica notturna e il tema arriva al centro del dibattito politico. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità, la polemica: Una zecca scambiata per un neo dalla guardia medica di Parma; LA POLEMICA / NON PIU’ SOLO LE VISITE SPECIALISTICHE, ADESSO ANCHE RICOVERI E INTERVENTI CHIRURGICI IN ATTIVITA’ LIBERA INTRAMOENIA, SALTANDO LE LISTE DI ATTESA. BASTA PAGARE… LA CGIL: Non trasformate la sanità pubbli; Le polemiche sulle fatture ai feriti di Crans-Montana non hanno senso; Cgil: Ricoveri e interventi a pagamento. L’Alpi prende tutto e scoppia la polemica. Sanità territoriale, Urpi: La ASL non può diventare un sistema di porte girevoli. Serve stabilità ai vertici«Quattro direttori generali in due anni non sono un fatto fisiologico, ma il segnale evidente di una criticità nella governance della nostra ASL. In queste condizioni diventa difficile garantire progr ... sangavinomonreale.net Sanità, assessore Minenna replica alle polemiche sulle Case della Salute nessun euro persoL’assessore Marcello Minenna replica alle polemiche sulla programmazione regionale: solo riprogrammazioni, non definanziamenti ... quicosenza.it Investimenti per oltre 4,3 milioni di euro per rafforzare la sanità territoriale - facebook.com facebook Sanità gallurese al collasso, la presidente Alessandra Todde incontra i sindacati x.com