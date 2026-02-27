Sanità territoriale | a Carmiano nuovi presidi per medici di famiglia e guardia medica

A Carmiano si è tenuto ieri un incontro pubblico nell’atrio antico del Comune di piazza Assunta. L’evento, intitolato “Promozione della medicina territoriale – evoluzioni normative e nuovi modelli organizzativi sanitari”, ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e professionisti del settore sanitario. L’obiettivo era discutere di nuovi presidi per medici di famiglia e guardia medica nel territorio.

CARMIANO - Si è svolto ieri presso l'atrio antico del Comune di Carmiano, in piazza Assunta, l'incontro pubblico dal titolo "Promozione della medicina territoriale – evoluzioni normative e nuovi modelli organizzativi sanitari". Ad organizzare l'evento l'amministrazione locale e il distretto socio.