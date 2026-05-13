Sanità Parisi | Bando medici in pensione a Sant’Agata tempismo elettorale che offende l’intelligenza dei cittadini

Un nuovo bando per assumere medici in pensione è stato pubblicato a Sant’Agata, suscitando critiche da parte di un rappresentante politico locale. Secondo la sua dichiarazione, questa iniziativa si inserisce in un contesto di gestione sanitaria che appare più orientata a scadenze elettorali che alle esigenze effettive dei cittadini. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema delle risorse e delle modalità di gestione dei servizi sanitari nella zona.

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