Sanità Parisi | Bando medici in pensione a Sant’Agata tempismo elettorale che offende l’intelligenza dei cittadini

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo bando per assumere medici in pensione è stato pubblicato a Sant’Agata, suscitando critiche da parte di un rappresentante politico locale. Secondo la sua dichiarazione, questa iniziativa si inserisce in un contesto di gestione sanitaria che appare più orientata a scadenze elettorali che alle esigenze effettive dei cittadini. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema delle risorse e delle modalità di gestione dei servizi sanitari nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo di fronte all’ennesimo capitolo di una gestione sanitaria che sembra guardare più alle scadenze elettorali che alle reali necessità dei pazienti. Il recente avviso pubblico per il conferimento di incarichi a medici in quiescenza per il Pronto Soccorso del presidio saticulano palesa un tempismo quantomeno sospetto, che non può passare inosservato a chi possiede spirito critico e onestà intellettuale”. Così in una nota il coordinatore provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi. “L’ospedale ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ non è, e non deve essere, terra di conquista per la politica del consenso dell’ultimo minuto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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