Centrodestra Parisi Lega | Senza tavolo su Sant’Agata nessuna alleanza nel Sannio

Il commissario provinciale della Lega ha dichiarato che senza un tavolo di confronto dedicato a Sant’Agata, non ci sarà nessuna alleanza nel Sannio. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa in cui si fa riferimento alla necessità di discutere gli equilibri politici locali prima di avanzare qualsiasi accordo. La questione riguarda specificamente le dinamiche politiche nella provincia e le modalità di avvicinamento tra le forze del centrodestra.

Una posizione ribadita dopo settimane di richieste rimaste senza risposta. “La politica non è un gioco di prestigio e il centrodestra non è un meccanismo da attivare o disattivare a seconda delle convenienze territoriali”, afferma Parisi. “Abbiamo chiesto con chiarezza un confronto su Sant’Agata de’ Goti, ma il silenzio degli alleati è ormai inaccettabile”. Il Commissario provinciale lega in modo diretto e senza margini di ambiguità il destino amministrativo di Sant’Agata agli altri appuntamenti elettorali del territorio. “Sia chiaro: senza un tavolo unitario provinciale su Sant’Agata de’ Goti, non esiste alcuna base politica per aprire tavoli su Benevento né per le elezioni del presidente della Provincia.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Centrodestra, Parisi (Lega): “Senza tavolo su Sant’Agata, nessuna alleanza nel Sannio” Notizie correlate Centrodestra nel Sannio, Parisi (Lega): “Serve un tavolo politico, nessuno è padrone della coalizione”“Accolgo con favore le dichiarazioni del senatore Domenico Matera e condivido pienamente la necessità che il centrodestra nel Sannio torni quanto... Ospedale Sant’Agata, Parisi (Lega): “Sul Sant’Alfonso nessun passo avanti”Il 2026 si è aperto in piena continuità con il 2025, senza alcun segnale concreto di cambiamento sulla situazione del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: non c'è accordo su Piccoli; Parisi Niente tavolo su Sant’Agata, niente coalizione su Benevento e Provincia; Lega, il Sannio protagonista a Milano alla manifestazione dei Patrioti Europei; Elezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: non c'è accordo su Piccoli. Sant'Agata de' Goti, Parisi (Lega): «Senza tavolo con alleati niente intese altrove»Il commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati in ... ilmattino.it Parisi (Lega): Senza confronto su Sant’Agata de’ Goti non ci sarà coalizione per Benevento e ProvinciaIl Commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati in vista delle i ... ntr24.tv La primavera chiama… il tuo stile risponde! Sant’Agata Bolognese 16–19 aprile Capi versatili, facili da abbinare Grandi offerte e prezzi leggeri Solo per pochi giorni Passa a trovarci e rinnova il tuo guardaroba! GDA TEMPORARY SHOP, Via A facebook