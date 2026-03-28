Un esponente di una forza politica ha chiesto un confronto pubblico tra un ex ministro e un consigliere regionale, criticando la mancanza di soluzioni concrete dopo decenni di promesse. Ha inoltre invitato i due a confrontarsi pubblicamente, esprimendo frustrazione per le promesse non mantenute e criticando le tattiche politiche che alternano lotta e governo senza risultati tangibili.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Basta con la politica politicante, basta con annunci e bugie, basta con chi pensa di fare contemporaneamente il partito di lotta e quello di governo. I cittadini di Sant’Agata e delle comunità vicine chiedono una sola cosa: serietà, verità e fatti concreti”. Così Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, interviene sulla situazione dell ’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. “La realtà è sotto gli occhi di tutti: il pronto soccorso h24 non è attivo e l’ospedale non funziona come dovrebbe. Tutto il resto è propaganda”, aggiunge Parisi. “ Il sindaco Mastella è sulla scena politica di questa provincia dal 1976: ha avuto tutto il tempo e tutte le condizioni per affrontare e risolvere questa vicenda, eppure oggi sembra quasi voler vestire i panni della novità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sant’Agata, Parisi (Lega): “Decenni di promesse e zero soluzioni. Mastella e Rubano vengano a un confronto pubblico”

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