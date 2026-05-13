Sanità modenese presentati quattro nuovi primari alla guida di reparti e servizi strategici

Nella sanità modenese sono state annunciate quattro nomine di nuovi primari che prenderanno in carico reparti e servizi fondamentali per l’assistenza ai cittadini. Le nomine riguardano diverse aree strategiche del sistema sanitario locale e sono state comunicate nelle ultime ore. Questi cambiamenti puntano a rafforzare l’organizzazione e la gestione dei servizi di salute pubblica nel territorio provinciale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui