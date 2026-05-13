Sanità modenese presentati quattro nuovi primari alla guida di reparti e servizi strategici
Nella sanità modenese sono state annunciate quattro nomine di nuovi primari che prenderanno in carico reparti e servizi fondamentali per l’assistenza ai cittadini. Le nomine riguardano diverse aree strategiche del sistema sanitario locale e sono state comunicate nelle ultime ore. Questi cambiamenti puntano a rafforzare l’organizzazione e la gestione dei servizi di salute pubblica nel territorio provinciale.
Si rafforza la squadra della sanità modenese, con nuove nomine alla guida di reparti e servizi cruciali per i bisogni di salute dei cittadini del territorio provinciale. I nuovi incarichi, presentati oggi alla stampa dai Direttori Generali Mattia Altini (AUSL) e Luca Baldino (AOU), riguardano per.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Si parla di: Sanità modenese, quattro nomine alla guida di reparti e servizi strategici, 13 maggio presentazione.
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