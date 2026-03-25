Verso la pensione | il saluto del manager di Ifm dopo anni alla guida dei servizi strategici

L’amministratore delegato di Ifm ha visitato il Comando dei carabinieri di Ferrara mercoledì 25, per un saluto di commiato. Dopo molti anni alla guida dei servizi strategici, tra cui logistica, sicurezza e protezione, si appresta a lasciare il suo incarico in vista della pensione. La visita è stata l’occasione per un incontro di addio con le forze dell’ordine.

L’Amministratore delegato di Ifm, Paolo Schiavina si avvicina alla pensione. Si è recato, infatti, nella mattinata di mercoledì 25, presso il Comando dei carabinieri di Ferrara per un saluto di commiato, dopo tanti anni nella società che gestisce i servizi logistici, la sicurezza, la protezione antincendio e le infrastrutture ambientali per tutte le aziende insediate nel Polo Petrolchimico della città estense. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sangue sulle strade, l'auto sbanda e finisce contro un albero: un morto. Chi è la vittima Battiti Live, la città si gode il successo: piazza piena, 1.800 pernottamenti e ora arriva SuperKaraoke 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Verso la pensione: il saluto del manager di Ifm dopo anni alla guida dei servizi strategici Articoli correlati La Ruota della Fortuna, puntata speciale: in pensione dopo 40 anni di carriera: il saluto di GerryLa domenica sera è sempre speciale per Gerry Scotti, ormai da un po’ di tempo. Dopo la laurea: 10 motivi per scegliere un master. La guida dell’ex studente, diventato top manager in soli cinque anniIl master è un’ulteriore perdita di tempo prima dell’ingresso nel mercato del lavoro oppure un acceleratore verso i piani alti? Insomma, vale la pena... Tutto quello che riguarda Verso la pensione il saluto del manager... Temi più discussi: Pensione anticipata, da oggi lavori meno ore senza perdere un solo contributo e l'assegno non si riduce: ecco chi può farlo; Part-time incentivato 2026: come funziona, requisiti e vantaggi per la pensione; Pensione di vecchiaia dopo l'Ape Sociale, ecco chi resta un mese scoperto con l'aumento dell'età dal 2027; LEGGE DI BILANCIO 2026 : LA CIRCOLARE DELL’INPS SULLE NOVITA’ INTRODOTTE. La corsa infinita verso la pensione: addio ai 67 anni, l’Inps ricalcola il calendarioLo Stato adegua l'età pensionabile alla speranza di vita che aumenta. Salgono così l'età e i contributi necessari per smettere di lavorare. Cosa si deve sapere per capire quanto tempo manca al meritat ... iodonna.it Part-time incentivato 2026: come funziona, requisiti e vantaggi per la pensioneÈ in campo una interessante agevolazione, che mira a supportare i lavoratori senior nell'ultima parte della carriera e ad agevolare l'assunzione di giovani risorse. Ecco cosa sapere. | Leggi l'approfo ... commercialistatelematico.com Nel Paese delle «culle vuote», che scivola verso un futuro con sempre meno nascite, si consuma uno strano paradosso: sembra crescere l’insofferenza verso quei pochi bambini che ancora nascono e popolano parchi, scuole e strade. Mentre le statistiche rac - facebook.com facebook SpaceX verso IPO da record: valutazione oltre 1,61 trilioni € x.com