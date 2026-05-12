Ospedale presentati i due nuovi primari Si punta a un centro avanzato per la gestione dell’arresto cardiaco
L’ospedale Infermi di Rimini ha annunciato la nomina di due nuovi primari in reparti chiave. Il dottor Massimo Baiocchi assume la direzione dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, con l’obiettivo di sviluppare un centro avanzato per la gestione dell’arresto cardiaco. Il dottor Bartolomeo Zaccagnino prende invece il comando dell’Unità Operativa di Urologia. La presentazione è stata effettuata dall’Ausl Romagna.
Due nuovi direttori alla guida di reparti strategici dell’ospedale Infermi di Rimini. L’Ausl Romagna ha presentato il dottor Massimo Baiocchi alla direzione dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Rimini e il dottor Bartolomeo Zaccagnino alla guida dell’Unità Operativa di Urologia Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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