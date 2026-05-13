Sanità 4.0 al Santobono di Napoli monitoraggio cardiaco da remoto

Al Santobono di Napoli è stato avviato un sistema di monitoraggio cardiaco da remoto dedicato ai pazienti pediatrici. Questa tecnologia permette di effettuare diagnosi più precise e di effettuare controlli a distanza, con l’obiettivo di ridurre le ospedalizzazioni e favorire una gestione più efficace delle condizioni di salute dei bambini. La novità rappresenta un passo avanti nell’ambito della sanità digitale dedicata ai pazienti più giovani.

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Diagnosi più accurate e controlli a distanza per ridurre le ospedalizzazioni e migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti. Attivo presso l a Uosd di Cardiologia pediatrica dell’Aorn Irccs Santobono Pausilipon di Napoli il nuovo servizio dedicato all’ impianto di loop recorder, piccoli dispositivi in grado di monitorare in modo continuo il ritmo cardiaco dei pazienti e trasmettere i dati da remoto agli specialisti. Il dispositivo utilizzato è attualmente il più piccolo disponibile in commercio per la popolazione pediatrica. Un device di soli 3 grammi di peso che, con un impianto mininvasivo, è ben tollerato anche nei bambini molto piccoli.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bimbo di un anno con arresto cardiaco salvato dai medici: è ricoverato al Santobono di NapoliBimbo va in arresto cardiaco, salvato dai medici degli ospedali di Benevento e Santobono di Napoli. Tentato furto in via Pré: tre uomini arrestati grazie al monitoraggio da remotoTre uomini, tutti di nazionalità algerina, sono stati arrestati dalla polizia locale per tentato furto aggravato ai danni di un anziano signore al... Argomenti più discussi: Chirurghi del Cardarelli al Santobono, Ospedale del Mare e Salerno per operare pazienti con problemi complessi; Napoli, al Santobono nuovo servizio per il monitoraggio cardiaco da remoto; Intervista ad Antonio D'Amore: Addio barelle in corsia ecco il nuovo Cardarelli.