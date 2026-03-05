Bimbo di un anno con arresto cardiaco salvato dai medici | è ricoverato al Santobono di Napoli

Un bambino di un anno ha avuto un arresto cardiaco ed è stato salvato dai medici degli ospedali di Benevento e del Santobono di Napoli. Il piccolo è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale napoletano, dove si trova sotto osservazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tempestività degli interventi di emergenza e sulle cure intensive offerte dai due ospedali.

Bimbo va in arresto cardiaco, salvato dai medici degli ospedali di Benevento e Santobono di Napoli.