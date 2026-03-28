Tre uomini di nazionalità algerina sono stati fermati dalla polizia locale in via Pré, dove stavano tentando di rubare lo zaino di un anziano. Gli agenti sono intervenuti grazie al monitoraggio da remoto e hanno arrestato i sospettati sul posto. La vittima non ha riportato ferite durante l’episodio, che si è concluso con il sequestro dei possibili strumenti usati per il tentato furto.

Tre uomini, tutti di nazionalità algerina, sono stati arrestati dalla polizia locale per tentato furto aggravato ai danni di un anziano signore al quale stavano sottraendo un borsellinodallo zaino, in via Pré. L’operazione è avvenuta mercoledì 25 marzo nell’ambito del Piano della sicurezza urbana 2026, con un servizio combinato pattuglia in borghese su strada e operatore da remoto. I tre, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati riconosciuti e attenzionati dall’operatore impegnato nel monitoraggio da remoto che, in linea diretta, ha guidato gli agenti in loco portando così all’arresto. Nello zaino di uno dei tre fermati sono stati rinvenuti tre dispositivi telefonici, occultati in una tasca nascosta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Tentato furto in via Pré: tre uomini arrestati grazie al monitoraggio da remoto

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