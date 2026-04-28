Brilla l’Andrea Costa Dalmonte da record Euforia verso i playin

L’Andrea Costa ha ottenuto una vittoria che si aggiunge a una serie positiva nel campionato. L’allenatore Dalmonte ha raggiunto un record personale, mentre i tifosi mostrano entusiasmo in vista dei play-in. La squadra sembra aver superato un momento difficile e si prepara a concludere la stagione regolare con fiducia, in attesa delle prossime sfide. Mancava solo il risultato nel derby per completare questa fase della stagione.

Mancava probabilmente soltanto la vittoria nel derby a chiudere la cavalcata sul parquet dell’ Andrea Costa in questo torneo. La più classica delle ciliegine sulla torta arrivata in una partita che non avrebbe cambiato nulla a livello di posizione di classifica, ma che ha alla fine regalato un ultimo sussulto di gioia prima della meritata post-season. Per la cronaca sportiva, salgono a nove le vittorie complessive della società biancorossa contro le tre della Virtus nelle sfide stracittadine finora disputate (con l’augurio di poter tornare a riaggiornare quanto prima l’albo d’oro). Ma sempre per dovere di cronaca, quella che va in archivio è la stagione con il miglior piazzamento di classifica per l’Andrea Costa, settima, da quando il club biancorosso optò per il ricollocamento in serie B nel 2020.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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L’Andrea Costa va in progressione. Moffa è super, Fabriano si inchinaUP ANDREA COSTA: Kupstas 6, Chessari 9, Moffa 23, Filippini 2, Gozo 16, Raucci 8, Abati Tourè 10, Gatto ne, Thioune 6, Zedda 6. All. Dalmonte. RISTOPRO FABRIANO: Dri ... ilrestodelcarlino.it