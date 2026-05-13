Un giovane di 22 anni di Garbagnate Milanese, residente in città, è stato condannato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo in piazza Volta. L’aggressione è avvenuta mentre la vittima interveniva per difendere un’amica. L’episodio si è verificato lo scorso 23 aprile e ha portato all’arresto immediato del condannato. La condanna è stata confermata dal giudice durante il processo.

Como, 13 maggio 2026 – Un 22enne di Garbagnate Milanese (provincia d Milano) ma residente a Cantù) è stato co ndannato questa mattina con rito abbreviato in tribunale a Como alla pena di 8 anni e 4 mesi di carcere per il tentato omicidio di un coetaneo, accoltellato tre volte nel gennaio del 2025 in piazza Volta, a pochi passi dal lago nonché una delle zone più frequentare della movida lariana. L’aggressione rapida e violentissima. Stando a quanto ricostruito a scatenare la lite sarebbe stato un commento di troppo nei confronti di una ragazza che era in compagnia del ragazzo ferito. Quando il giovane ha cercato di difenderla dalle attenzioni indesiderate è scattata la violenta reazione di quest’ultimo che ha accoltellato il rivale più volte al fianco e alla schiena, mirando ai reni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sangue in piazza Volta, condannato per tentato omicidio il 23enne che ha accoltellato un coetaneo intervenuto per difendere un’amica

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