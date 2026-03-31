Ieri sera a Gela un giovane di 20 anni è stato ferito con un coltello durante una lite davanti a un bar nel quartiere Caposoprano. Un coetaneo ha inferto le coltellate, causando ferite che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Tentato omicidio ieri sera a Gela dove un ragazzo di 20 anni, è stato accoltellato al culmine di una lite, davanti un bar, nel quartiere Caposoprano. Il giovane è stato ferito al fianco e all’addome. Da solo si sarebbe recato in ospedale, che dista poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione. Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto il trasferimento al Cannizzaro di Catania. In nottata, gli agenti del commissariato di Gela, hanno arrestato il presunto autore del gesto. Si tratta di un 22enne con precedenti per rissa e porto d’armi. Le indagini sono coordinate dalla procura di Gela. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tentato omicidio a Gela: 20enne accoltellato da un coetaneo

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