A Milano, quattro minorenni sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo, che ha perso circa 1,5 litri di sangue. L’aggressione è avvenuta dopo un episodio durante la movida in zona Porta Romana, coinvolgendo due ventenni che sono stati feriti. La polizia ha identificato e fermato i giovani subito dopo l’accaduto.

È di quattro minorenni arrestati per tentato omicidio, porto d’armi e lesioni aggravate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte. I fatti sono avvenuti nella notte del 1° febbraio 2026 in via Salasco, zona Porta Romana, dove due ventenni originari di Chiavenna sono stati brutalmente aggrediti. L’episodio sarebbe scaturito da una frase pronunciata in tono scherzoso durante una serata di movida, che avrebbe innescato la violenza del gruppo di minori. Le indagini e l’arresto dei responsabili Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita alle prime luci dell’alba presso l’Istituto penitenziario Minorile C. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, quattro minori accoltellano un coetaneo che perde 1,5 litri di sangue: arrestati per tentato omicidio

Milano, calci e pugni poi le coltellate: quattro ragazzini arrestati per tentato omicidioCiò che avrebbe scaturito l'aggressione nei confronti delle vittime, due ventenni arrivati da Chiavenna per trascorrere la serata nel capoluogo...

Leggi anche: Ranzanico, lite per la droga finisce nel sangue: un tentato omicidio e quattro arresti

Una raccolta di contenuti su Milano quattro minori accoltellano un....

Milano, quattro minori accoltellano un coetaneo che perde 1,5 litri di sangue: arrestati per tentato omicidioQuattro minorenni arrestati a Milano per tentato omicidio: aggrediti due ventenni dopo una frase durante la movida in zona Porta Romana. virgilio.it

Ventenne accoltellato a Milano, 4 minori in carcere per tentato omicidio(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. I quattro sono i pre ... tuttosport.com