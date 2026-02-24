Sanremo 2026 chi è Sayf e dove l’avete già sentito | Prego ma mi ritengo un peccatore Se vivessi a Milano avrei una mentalità che non mi piace

Da ilfattoquotidiano.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, ha attirato l’attenzione di molti dopo aver collaborato con Rkomi e Marco Mengoni nel brano “Sto bene al mare”. La sua presenza a Sanremo 2026 deriva dal successo di quella canzone, che ha conquistato ascolti e consensi. Sayf si definisce un peccatore e critica la mentalità di Milano, lasciando trasparire una personalità schietta. La sua partecipazione al festival rappresenta una grande opportunità per emergere nel panorama musicale italiano.

sanremo 2026 chi 232 sayf e dove l8217avete gi224 sentito prego ma mi ritengo un peccatore se vivessi a milano avrei una mentalit224 che non mi piace
© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, chi è Sayf (e dove l’avete già sentito): “Prego, ma mi ritengo un peccatore. Se vivessi a Milano avrei una mentalità che non mi piace”

Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, è uno degli esordienti più promettenti di Sanremo 2026. Il suo nome può essere diventato familiare alle orecchie di molti durante la scorsa estate, quando è stata protagonista insieme a Rkomi e Marco Mengoni del brano “Sto bene al mare”. Classe 1999, Sayf, che ha debuttato ufficialmente con il suo primo EP solo lo scorso anno, si iscrive a pieno nella nuova scena cantautorale genovese, anche se il tuo stile propriamente è il rap. Non mancano nella sua musica le contaminazioni del jazz e a questo si lega a una particolarità: l’utilizzo della tromba, strumento che il rapper suona fin dalle scuole medie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare. Da quando mi concentro sulla vita offline sento che ho meno panico”: parla Laura PausiniLaura Pausini ha raccontato di aver smesso di insultare le canzoni che non le piacciono e di sentirsi più tranquilla da quando si concentra di più sulla vita offline.

Il testo e il significato di Tu mi piaci tanto di Sayf a Sanremo 2026: una canzone che “è come una supposta”Sayf si presenta come concorrente tra i Big di Sanremo 2026 con la canzone

Sanremo 2026, chi è il rapper Sayf età e dove lo abbiamo già sentito

Video Sanremo 2026, chi è il rapper Sayf età e dove lo abbiamo già sentito

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo parla (e canta) romano: conduttori, cantanti e ospiti dalla Capitale all'Ariston; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Sanremo 2026, tutti i cantanti che partecipano al Festival per la prima volta. FOTO; Chi vince Sanremo 2026, per chi facciamo il tifo e chi sarà la rivelazione.

sanremo 2026 chi èSanremo 2026, chi è Francesco Renga: la vita privata e la carriera del cantanteFrancesco Renga partecipa alla 76° edizione del Festival di Sanremo 2026 con i 30 artisti Big in gara. Renga salirà sull'Ariston con il brano intitolato Il meglio ... ilmattino.it

sanremo 2026 chi èChi è Sayf: il rapper italo-tunisimo a Sanremo 2026: vita privata, vero nome, fidanzata e collaborazioni famose prima del FestivalDalla Liguria al palco dell’Ariston: biografia, carriera, collaborazioni e identità culturale di Sayf, tra i Big di Sanremo 2026. gay.it