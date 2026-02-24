Sanremo 2026 chi è Sayf e dove l’avete già sentito | Prego ma mi ritengo un peccatore Se vivessi a Milano avrei una mentalità che non mi piace

Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, ha attirato l’attenzione di molti dopo aver collaborato con Rkomi e Marco Mengoni nel brano “Sto bene al mare”. La sua presenza a Sanremo 2026 deriva dal successo di quella canzone, che ha conquistato ascolti e consensi. Sayf si definisce un peccatore e critica la mentalità di Milano, lasciando trasparire una personalità schietta. La sua partecipazione al festival rappresenta una grande opportunità per emergere nel panorama musicale italiano.

Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, è uno degli esordienti più promettenti di Sanremo 2026. Il suo nome può essere diventato familiare alle orecchie di molti durante la scorsa estate, quando è stata protagonista insieme a Rkomi e Marco Mengoni del brano “Sto bene al mare”. Classe 1999, Sayf, che ha debuttato ufficialmente con il suo primo EP solo lo scorso anno, si iscrive a pieno nella nuova scena cantautorale genovese, anche se il tuo stile propriamente è il rap. Non mancano nella sua musica le contaminazioni del jazz e a questo si lega a una particolarità: l’utilizzo della tromba, strumento che il rapper suona fin dalle scuole medie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il testo e il significato di Tu mi piaci tanto di Sayf a Sanremo 2026: una canzone che “è come una supposta”Sayf si presenta come concorrente tra i Big di Sanremo 2026 con la canzone

Sanremo 2026, chi è il rapper Sayf età e dove lo abbiamo già sentito

Chi è Sayf: il rapper italo-tunisimo a Sanremo 2026: vita privata, vero nome, fidanzata e collaborazioni famose prima del FestivalDalla Liguria al palco dell’Ariston: biografia, carriera, collaborazioni e identità culturale di Sayf, tra i Big di Sanremo 2026. gay.it

