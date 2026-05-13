È stato inaugurato uno skywalk sulla copertura dello stadio San Siro, accessibile al pubblico per la prima volta. La struttura si trova sopra le travi rosse in metallo che compongono la facciata dell'impianto. L'apertura di questa nuova area permette ai visitatori di camminare sulla copertura dello stadio, offrendo una visuale diversa e un’esperienza unica. La novità si aggiunge alle recenti modifiche apportate all’impianto sportivo.

San Siro apre le porte, anzi il tetto, a un’area finora inaccessibile al pubblico: è stato inaugurato lo skywalk sulle travi rosse in metallo che caratterizzano la facciata dello stadio Meazza. La passeggiata permette di muoversi a 55 metri d’altezza, appena sopra la copertura dello stadio, l’area tecnica che sovrasta il campo e gli spalti. L’accesso alla passerella, da cui oltre al campo si vede tutta Milano, è dal gate 8, lo stesso del museo. Il tour guidato, dalla durata di 60 minuti, prevede un percorso dalla torre 1 alla torre 4. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - San Siro, lo skywalk sulla copertura dello stadio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

San Siro da una prospettiva inedita: lo stadio apre le porte alla sua iconica copertura. Come partecipare alle visite sul tettoSan Siro apre le sue porte anche nell’unico punto finora non visitabile, a pochi anni dalla possibile demolizione.

Leggi anche: Milan, inaugurato lo skywalk sul tetto di San Siro: ecco dove acquistare i biglietti

Temi più discussi: San Siro Skywalk, biglietti in vendita: per la prima volta è possibile salire a 55 metri d'altezza, sulle famosi travi rosse; A passeggio... sopra San Siro: il nuovo tour per vedere l'iconico stadio da 55 metri d'altezza; San Siro apre il tetto: ora si può camminare sulle travi a 55 metri d'altezza; San Siro apre il tetto, quanto costa lo Skywalk a 55 metri.

#Milan, inaugurato lo skywalk sul tetto di #SanSiro: ecco dove acquistare i biglietti #ACMilan #SempreMilan x.com

San Siro Skywalk: inaugurata la passerella panoramica a 55 metri d’altezza sullo Stadio MeazzaUna nuova esperienza panoramica arricchisce lo Stadio San Siro di Milano, che apre al pubblico un’area finora inaccessibile: lo skywalk sulle iconiche travi rosse della struttura. Si ... ilmessaggero.it

San Siro, lo skywalk sulla copertura dello stadio(LaPresse) - San Siro apre le porte, anzi il tetto, a un'area finora inaccessibile al pubblico: è stato inaugurato lo skywalk sulle travi rosse ... stream24.ilsole24ore.com